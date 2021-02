Agência Espacial Europeia vai recrutar 26 novos astronautas

Joana Rodrigues Stumpo Hoje às 20:58 Facebook

No último recrutamento, em 2008, foram apresentadas 210 candidaturas de cidadãos portugueses.

A Agência Espacial Europeia anunciou que vai abrir um novo recrutamento entre 31 de março e 28 de maio. Vão ser admitidos entre quatro e seis astronautas de carreira, que estarão envolvidos em missões de longa duração, e até vinte astronautas de reserva.

O último recrutamento foi entre 2008 e 2009, em que 2,5% das candidaturas foram de cidadãos com nacionalidade portuguesa, segundo a Planet Explores Medical Solutions. No total, foram 210 os portugueses que se candidataram, dos quais 28 eram mulheres.

Para ser astronauta da ESA deve-se ter um mestrado na área das ciências e tecnologias, matemática, medicina ou engenharia e três anos de experiência profissional. Os candidatos devem ser fluentes em inglês e noutra língua e devem estar disponíveis para trabalhar longe de casa.

Deve, ainda, ser apresentando um atestado médico, que pode ser obtido em Portugal. O exame deve ser realizado pelos profissionais treinados em Medicina Aeroespacial pela NASA e European Astronaut Center, Pedro Caetano e Carolina Moreira.

Pela primeira vez na História, a ESA vai abrir um programa para para astronautas, isto é, para profissionais com deficiências motoras. São aceites candidatos com uma deficiência num dos membros inferiores, com uma grande diferença de altura de ambas as pernas e ainda pessoas com altura abaixo dos 130 centímetros.

O processo de recrutamento tem a previsão de durar cerca de um ano e meio, com fim apontado para outubro de 2022.