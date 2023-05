Agência para gestão de fogos recusa "alimentar economia do combate"

O presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), Tiago Oliveira, defendeu esta quarta-feira que "os meios aéreos são suficientes". E avisou que "não podemos estar a alimentar a economia do combate", mas sim investir mais na prevenção. A seu ver, é também preciso melhorar a articulação dos recursos.

Considerando que "colocar a questão dos incêndios em Portugal nos meios aéreos não faz qualquer sentido", Tiago Oliveira deixou, em declarações ao JN, uma provocação. "Quem beneficia com isto?", atirou, numa alusão às empresas que operam meios aéreos de combate aos fogos.

Questionado sobre como ultrapassar as dificuldades na contratação daqueles recursos, desvalorizou a questão. "Não estou muito preocupado com os meios aéreos porque estamos em maio e há meios suficientes, terrestres e aéreos", respondeu o presidente da AGIF, que está a promover esta semana, na Alfândega do Porto, a oitava edição da conferência internacional sobre incêndios florestais.