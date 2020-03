Agências de viagens têm 2500 portugueses para repatriar em 99 países

JN/Agências Hoje às 18:22 Facebook

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) indicou esta sexta-feira, à Lusa, que já foram repatriados 27500 portugueses, desde que a covid-19 foi declarada pandemia, faltando 2500 que estão em 99 destinos.

"Quando foi declarada a pandemia tivemos a noção de que estariam em causa cerca de 30 mil passageiros que teriam que antecipar o seu regresso. Desde esse dia e até hoje, já foram repatriados 27500 passageiros, ou seja, existem 2500 portugueses, que registaram a sua viagem por uma agência, que estão em 99 destinos diferentes e querem regressar", avançou Pedro Costa Ferreira, em declarações à Lusa.

Segundo os dados disponibilizados por este responsável, Brasil, Cabo Verde, Angola, Espanha e Holanda, são os únicos destinos que têm mais de 100 passageiros, que reservaram a sua viagem através de uma agência, por repatriar.

Conforme notou Pedro Costa Ferreira, uma vez que, atualmente, não existem voos comerciais, já é "muito difícil" agir, sendo que a solução passaria por abrir corredores aéreos ou fazer concessões de "slots" (faixas horárias) em aeroportos fechados.

"Nós decidimos manter um diálogo muito estreito com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e estamos a enviar, a todo o momento, a informação que vamos obtendo", sublinhou.

Para o presidente da APAVT, que vincou não atribuir culpas ao Governo, após repatriados 27.500 passageiros, "pode ter chegado a hora da [intervenção] política" e até de uma cooperação europeia.

Já sobre as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que, esta semana, disse à Lusa que as agências de viagens não devem "abandonar" os turistas e viajantes portugueses retidos nas Filipinas, Argentina, México e Marrocos, Pedro Costa Ferreira referiu que não é tempo "para olhar para o lado à procura de culpados".

O responsável da APAVT assegurou que a associação "também não culpabilizou nem vai culpabilizar o ministério" pelos repatriamentos, sublinhando que, já ficou claro que os turistas que estão nas Filipinas não registaram as viagens através de uma agência.

"Temos todos que trabalhar em conjunto e de uma forma próxima e é isso que estamos a fazer com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com êxito, e a verdade é que muitos já regressaram", concluiu. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10400 morreram.