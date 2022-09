Agenda do Trabalho Digno em debate na Culturgest

Diana Morais Ferreira Hoje às 15:51 Facebook

A Agenda do Trabalho Digno estará em debate no próximo dia 21, quarta-feira, numa conferência organizada pelo CoLABOR que terá início a partir das 14.30 horas na Culturgest, em Lisboa. O debate contará com a presença de José Vieira da Silva, José da Silva Peneda e Manuel Carvalho da Silva.

O Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, que está a promover um debate público em torno da Agenda do Trabalho Digno, irá realizar uma conferência com vista a aprofundar o tema, marcada para a próxima quarta-feira, 21 de setembro, na Culturgest. A sessão dedicada ao tema "O Conceito Trabalho Digno: 3 perspetivas" irá abrir o debate e terá ainda uma mesa-redonda, "O Trabalho Digno em Portugal: percursos e rumos", que contará com a presença de José Vieira da Silva, antigo ministro do Trabalho e da Economia, José da Silva Peneda, também antigo ministro do trabalho, e Manuel Carvalho da Silva, ex-secretário-geral da CGTP-IN.

A proposta de lei que foi aprovada em Conselho de Ministros no mês de junho é considerada um dos mais importantes debates políticos da década. Algumas das medidas que a integram dizem respeito ao trabalho temporário, ao combate ao falso trabalho independente e do trabalho não declarado, à contratação coletiva, à proteção dos jovens trabalhadores (estudantes e estagiários), à conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar e aos cuidadores informais.

O CoLABOR decidiu juntar-se a este debate baseado em quatro motivações: o reconhecimento de que o trabalho e emprego têm um lugar central na economia e na sociedade; os impactos das tecnologias, da ciência e de outros fatores que influenciam a divisão social e internacional do trabalho exigem o estudo profundo de tendências, políticas públicas e estratégias empresariais; a complementaridade entre o trabalho, o emprego e a proteção social é estruturante do Estado Social de Direito Democrático; e a recuperação socioeconómica e dinâmicas demográficas saudáveis só se alcançam com trabalho digno.

A entrada é livre mas sujeita a inscrição online.