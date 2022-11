Agentes de autoridade com aumentos entre 51 e 107 euros

Hermana Cruz Hoje às 10:16 Facebook

Os agentes de autoridade vão ter aumentos salariais, em 2023, entre os 51 e os 107 euros, anunciou, esta quarta-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelando uma nova subida do suplemento de risco na ordem dos 8%.

Depois de ter anunciado um aumento de 100 euros para os novos elementos da PSP e da GNR, o ministro da Administração Interna anunciou, nesta quarta-feira, no Parlamento, aumentos salariais para os polícias e guardas já em efetividade de funções.

Segundo José Luís Carneiro, o Orçamento do Estado para 2023 prevê aumentos salariais para as forças de segurança entre os 51 e os 107 euros mensais, o que se traduz em subidas entre os 12.7% e os 2%, no caso do topo da carreira.

O ministro da Administração Interna confirma, assim, o anúncio efetuado, no passado dia 24, de que o Orçamento do Estado para 2023 iria trazer "aumentos para todos". Isto depois de os sindicatos do setor terem aplaudido o reforço de 100 euros para os novos agentes da autoridade, ressalvando a exigência de generalização da valorização salarial.

Segundo José Luís Carneiro, a proposta do Governo, já aprovada na generalidade, prevê também um "novo aumento" do suplemento de risco, "de "10.28 e 21.54, traduzindo-se numa taxa de variação de 8%". Ou seja, o suplemento de risco passa a ser entre 279.55 e 964.63 euros.

A proposta de Orçamento do Estado tem alocados ainda 114 milhões de euros para o "pagamento de retroativos no suplemento de férias não pagos".

Recorde-se que a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou, para o dia 24 de novembro, uma manifestação nacional, devido à "falta de efetivos, a desmotivação dos agentes e as faltas de respostas do Governo". Esta quarta-feira, José Luís Carneiro anunciou ainda 140 milhões de euros para dotar as forças de segurança de mais meios.

Mais. O ministro da Administração Interna deixou a garantia de que os aumentos salariais "não serão absorvidos pelo IRS". "Por força das alterações nos escalões do IRS, isso significa que todos os níveis remuneratórios e de escalões terão aumentos salariais reais", vincou José Luís Carneiro.

Segundo José Luís Carneiro, por força dos aumentos anuais, até 2026, os profissionais da PSP e GNR terão um reforço salarial na ordem dos 20%. "Por isso, falamos numa alteração do paradigma nas condições remuneratórias da PSP e da GNR", sublinhou o ministro da Administração Interna.