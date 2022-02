Agricultores querem corrigir "erro" e juntar florestas e desenvolvimento rural

Zulay Costa Hoje às 19:05 Facebook

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) considerou, esta sexta-feira, "imprescindível" que o novo Governo reforce o Ministério da Agricultura (MA), juntando-lhe as Florestas e o Desenvolvimento Rural.

Em comunicado, diz que uma "resposta eficaz" aos problemas do setor "só é possível com um Ministério da Agricultura reforçado, que abranja as áreas da Floresta e do Desenvolvimento Rural, e com competências, meios e recursos humanos necessários para apoiar o trabalho e a gestão das explorações agrícolas familiares em todo o território nacional". Atualmente, as Florestas e o Desenvolvimento Rural integram secretarias de Estado do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e do MA, respetivamente.

"Separação foi um erro"

A CNA sublinha que a "separação, na última legislatura" foi "um erro que prejudicou o setor agroflorestal, desvalorizando a sua importância económica e social, bem como a sua influência positiva e direta sobre o mundo rural". O "esvaziamento" deve ser "invertido", defendem.

Segundo os agricultores, as políticas "nacionais dos anteriores Governos e as da União Europeia têm provocado o agravamento dos problemas no setor e levado à eliminação de milhares de explorações agrícolas".

Para fazer face à situação dizem que é preciso, entre outras coisas, o escoamento dos produtos a "preços justos", a baixa dos custos da produção (eletricidade, fertilizantes, etc.), rejuvenescer a agricultura e valorizar as mulheres agricultoras, bem como ter mais e melhores serviços públicos nos territórios rurais.