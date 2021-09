Água e parques abalam o domínio sem partilha do PSD em Santa Maria da Feira

Almiro Ferreira Hoje às 09:57 Facebook

Emídio Sousa procura renovação de maioria absoluta para um terceiro mandato. Oposição reclama renegociação de contratos de concessão julgados prejudiciais ao concelho.

Demografia, habitação, mobilidade, emprego, coesão social, administração e organização territorial concentraram as atenções dos candidatos à Câmara de Municipal de Santa Maria de Feira. No debate promovido pelo JN, a concessão da água e do estacionamento no centro histórico da cidade foram os temas mais fraturantes e os que geraram a maior contestação ao social-democrata Emídio Sousa, que aposta num terceiro e último mandato. O candidato do Chega, Miguel Cruz, confirmou a presença e não compareceu, e o do CDS, Alecsander Pereira, não respondeu aos convites.

O território que o PSD domina sem partilha desde as eleições de 1976 é ´o do mesmo município que volta às urnas, a 26 deste mês, para a mais do que previsível reeleição de Emídio Sousa. Alvo da contestação de outros quatro candidatos, como se verificou no debate decorrido, ontem, no Ateneu Comercial do Porto, o autarca "laranja" avisa que "não é fácil gerir" um concelho com a dimensão social e geográfica de Santa Maria da Feira e confia que os feirenses lhe reconhecem "competência". "É isso que está em causa", sublinhou o recandidato, que, em 2017, obteve uma vitória com ampla vantagem sobre a oposição, com 36 383 votos (50,48%) e sete vereadores eleitos.