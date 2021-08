Água fria no Algarve: a culpa é da falta de levante

Zulay Costa Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A temperatura da água na costa do Algarve está mais fria do que seria expectável para esta altura do ano, mal ultrapassando os 20 graus. "Não houve levante e não trouxe a água mais quente do sul de Espanha", o que afeta a região algarvia, diz a meteorologista Patrícia Marques, do IPMA.

No Algarve, a água do mar ronda os "22 ou 23 graus", menos "dois a três graus" do que é habitual por esta altura do ano, situação que se deverá manter, pelo menos, até sexta-feira (as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a água não vão além dos três dias). Contudo, "a perceção das pessoas deve ser inferior", achando a água mais fria do que realmente está, por causa da temperatura do ar ser mais elevada e porque há algum vento, acrescenta Patrícia Marques.

Máximas e mínimas sobem, noites mais quentes

Em relação ao ar, "a temperatura começou a subir esta terça-feira nas regiões do interior e Alentejo. A partir de sexta-feira, a situação estende-se também às regiões do litoral oeste", refere a meteorologista Patrícia Gomes

Para amanhã, quarta-feira, o IPMA já emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos do continente, nomeadamente Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja. Nestes distritos, o aviso deve prolongar-se até ao fim de semana. A partir de sexta-feira deverão ser emitidos avisos idênticos "para parte do litoral oeste", adianta esta meteorologista.

A partir de quinta-feira, espera-se que algumas zonas do interior do Baixo Alentejo, as mais quentes, atinjam os 40 a 41 graus, situação que se estenderá até domingo. No fim de semana, as regiões do Alentejo e Castelo Branco terão também temperaturas mais elevadas, com os termómetros a ultrapassarem os 40 graus.

Para o Algarve, até quinta-feira a temperatura máxima deverá rondar "os 27 a 33 graus". A partir de sexta-feira, espera-se que as temperaturas máximas, mesmo junto à zona costeira, possam subir, com valores de máxima "entre os 33 a 35 graus", prevê Patrícia Gomes.

PUB

Há boas notícias para as noites que deverão ser igualmente quentes. No Algarve, em alguns locais do interior do Alentejo e no interior centro, "as mínimas deverão ser ligeiramente superiores a 20 graus". No fim de semana, no Algarve, as noites poderão estar pelos 25 graus. No litoral norte e centro, as mínimas "irão variar entre os 14 e 18 graus", conclui Patrícia Gomes.