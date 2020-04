Ai, Portugal, Portugal... tudo o que muda já na segunda-feira

Rita Salcedas Hoje às 21:38, atualizado às 21:39 Facebook

A letra de Jorge Palma sobre um Portugal que tem um pé numa galera e o outro no fundo do mar serve aqui de ponto de partida para um país adormecido que terá de começar a ganhar vida outra vez.

É já a partir da próxima segunda-feira, 4 de maio, que se inicia a fase de reabertura gradual das atividades económicas. Comércio, serviços públicos, educação, transportes, cultura e desporto reabrem, mas com cautelas. Além das regras e exceções impostas pelo Executivo, governantes apelam às responsabilidades individuais para que a Saúde não sofra com o renascer da Economia. Portugal não pode ficar à espera.

Assim, eis as medidas de desconfinamento já anunciadas pelo Governo para o início da próxima semana:

Isolamento: As pessoas doentes e em vigilância ativa pelas autoridades de saúde continuarão obrigadas ao confinamento. O resto da população tem o dever cívico de recolhimento domiciliário.

Eventos/grupos: Estão proibidos eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas, sendo a lotação máxima em espaços fechados de 5 pessoas por 100m2.

Trabalho: O regime de teletrabalho continua a ser obrigatório, sempre que as funções o permitam.

Funerais: Passa a ser permitida a presença de todos os familiares. A este propósito, António Costa disse hoje que continua a vigorar "a regra de que compete aos presidentes de Câmara enquanto autoridades locais de Proteção Civil a definição do limite máximo do número de pessoas que podem participar num funeral", considerando que, em alguns casos, "têm sido excessivas".

Transportes públicos: A lotação passa a estar limitada até dois terços dos veículos. E há condições: o uso obrigatório de máscara de proteção, sob a pena de multa, e a higienização das viaturas/composições. As operadoras de transportes públicos já anunciaram um reforço da oferta face ao que estava até agora em vigor. Se vai andar num autocarro da STCP para se deslocar, leia aqui o comunicado da empresa.

Serviços públicos: Reabrem balcões desconcentrados de atendimento ao público, como conservatórias e repartições de finanças. As Lojas do Cidadão, não. Além do uso obrigatório de máscara, o atendimento será feito mediante marcação prévia.

Comércio e restauração: Abrem a porta lojas com área de até 200m2, além de cabeleireiros, barbeiros, manicures, esteticistas e comércio automóvel, independentemente da área. Para todos os casos, é obrigatório o uso obrigatório de máscara e a abertura só a partir das 10 horas. Nos cabeleireiros e similares, o atendimento faz-se por marcação prévia e condições específicas. Restaurantes só reabrem a 18 de maio.

Cultura: Reabrem as livrarias, as bibliotecas e os arquivos.

Desporto: Passa a ser autorizada a prática de desportos individuais ao ar livre, mas continua proibida a utilização de balneários e piscinas.