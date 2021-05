Ainda há pessoas na faixa dos 70 anos por vacinar

Enzo Santos Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Na última semana, a maioria das doses administradas (68%) foram dirigidas a pessoas com menos de 65 anos. Ao que JN apurou, 83% das pessoas em Portugal Continental com idade igual ou superior a 60 anos já foram vacinadas com pelo menos uma dose. Mais há maiores de 70 ainda à espera.

Segundo fonte da task-force, de acordo com a informação disponível a 25 de maio, "quase todas as pessoas com 70 ou mais anos, que não foram infetadas com covid-19" estão vacinadas com pelo menos uma dose, embora reconheça existirem "casos residuais de pessoas que se encontram por vacinar, por serem mais difíceis de contactar".

Quanto aos maiores de 60, a task-force estima que estejam em espera para a primeira dose 17% das pessoas, universo calculado de com base nos dados do INE.

Até 23 de maio, cerca de 530 mil pessoas inscreveram-se para autoagendamento. Contudo, certas faixas etárias nalgumas regiões do país têm sentido dificuldades na resposta. O JN teve conhecimento de casos em que o sistema automático de SMS falha e provoca atrasos na vacinação da faixa etária dos maiores de 60.

O processo de vacinação em Portugal tem abrangido cada vez mais faixas etárias e, de acordo com informação do almirante Gouveia e Melo, deverá ser hoje aberto o autoagendamento para maiores de 50 anos. O autoagendamento para pessoas maiores de 40 e 30 anos será possível "alguns dias antes da abertura das respetivas faixas etárias à vacinação", que deverão ocorrer, respetivamente, a partir de dia 6 e 20 de junho.