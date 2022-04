Ajuda alimentar em cartão abrange mais de 3100 pessoas

Apoio dado pela Cruz Vermelha foi criado há um ano e já inclui também famílias refugiadas.

Mais de 3100 pessoas com carências económicas já receberam ajuda alimentar em cartão para fazerem as suas próprias compras nos supermercados, no âmbito do programa Cartão Dá, criado há um ano pela Cruz Vermelha Portuguesa para "dignificar" o apoio. O projeto, que troca a entrega física de cabazes por um saldo mensal em cartão, passou este ano a integrar também refugiados acolhidos nas estruturas locais da Cruz Vermelha.

O objetivo passa por "conceder maior dignidade aos programas de assistência alimentar" e "respeitar a individualidade de cada pessoa", permitindo às famílias personificar as suas compras mediante as necessidades através de um cartão recarregável mensalmente.