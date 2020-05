Ala de pneumologia do Hospital Santa Maria fechada para biodesinfeção

Milene Marques Hoje às 20:51 Facebook

Uma ala do internamento do serviço de pneumologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vai ser fechada para desinfeção, devido a um foco de covid-19.

A ala de enfermaria será sujeita a uma biodesinfeção, depois de aí terem sido detetados três doentes com covid-19. Há mais onze profissionais de saúde infetados neste serviço, detetados no âmbito do surto identificado nos últimos dias.

De acordo com fonte oficial do Santa Maria ao JN, a ala onde estavam os três doentes infetados apenas tinha seis pacientes internados. Os casos positivos já tinham sido transferidos para uma enfermaria do circuito covid-19. Os outros três vão ser realojados noutras zonas do serviço, de forma transitória, depois de terem testado duas vezes negativo à covid-19, segundo o hospital. Foram ainda submetidos a um terceiro teste de diagnóstico, cujo resultado ainda não é conhecido.

"Depois da deteção de casos de covid-19 numa enfermaria da pneumologia no Hospital de Santa Maria, os doentes ali internados e os profissionais do serviço foram todos rastreados. Dos cerca de 90 testes realizados, mais de 70 foram negativos", diz em comunicado o hospital. Dos onze profissionais infetados, seis são assistentes operacionais e cinco enfermeiros. Apresentam quadros clínicos ligeiros.

A deteção do surto começou com a identificação de casos entre os profissionais de saúde. O serviço de pneumologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte tem cerca de 90 camas, uma unidade de cuidados intensivos e uma unidade de técnicas.