Alargamento da ADSE aos trabalhadores do Estado vai acontecer este ano

Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, afirmou esta sexta-feira no parlamento que o alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho do Estado será feito "ao longo de 2020".

Alexandra Leitão respondia aos jornalistas, no parlamento, após ter sido ouvida pelos deputados no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

A governante reafirmou que os estudos apontam para que o alargamento aos contratos individuais seja uma boa solução para a sustentabilidade do subsistema de saúde da função pública, mas defendeu que terá de ser feito "com cautela e ponderação".

Questionada sobre a possibilidade de o alargamento vir a ser feito de forma faseada, a ministra respondeu: "eventualmente".

Alexandra Leitão disse ainda que "esta ponderação" sobre o alargamento da ADSE "é feita com o Ministério das Finanças".

Na audição, a ministra tinha afirmado que "há condições para avançar" com o alargamento da ADSE aos contratos individuais do Estado e aos precários regularizados no PREVPAP, mas sem adiantar datas.