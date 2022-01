Alargamento de horários permitiu mais atendimentos nas lojas e espaços cidadão

JN/Agências Hoje às 09:47 Facebook

O alargamento do horário para serviços relacionados com o cartão de cidadão e com o passaporte permitiu, desde final de novembro, mais cerca de 130 mil atendimentos nas lojas e espaços cidadão abrangidos, anunciou o Governo.

Segundo o Ministério da Justiça, no seguimento da operação "Casa Aberta", que decorreu ao longo de oito sábados e permitiu realizar 50 mil atendimentos, o Governo decidiu manter o reforço da capacidade de resposta dos serviços em horário alargado.

Assim, até final de fevereiro, as lojas de cidadão das Laranjeiras, Marvila, Odivelas, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro e os balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado, no Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa, estão a funcionar das 08:00 às 20:00 durante a semana e das 08:00 às 15:00 aos sábados.

"Mantém-se também o modelo de atendimento espontâneo, de segunda-feira a sábado, na grande maioria dos balcões do IRN, com o objetivo de maximizar o número de pessoas atendidas", acrescenta a nota do Ministério da Justiça.

A mesma informação recorda ainda que, para todos os cidadãos portugueses maiores de 25 anos e com dados biométricos atualizados, "há também a possibilidade de optarem pela renovação automática do cartão de cidadão, com o envio automático da carta PIN com referência multibanco para pagamento da renovação e imediata expedição postal para a respetiva morada".

A renovação por esta via já permitiu que mais de 757 mil portugueses renovassem o seu cartão de cidadão sem necessidade de se deslocarem a qualquer balcão.

Este novo método de renovação, por ser acionado 60 dias antes do fim do prazo de validade do cartão, "permite uma eficiente gestão do fluxo de procura dos serviços do cartão de cidadão", explica a nota.

O Ministério da justiça lembra que o envio do cartão de cidadão por correio é o método de entrega associado à renovação automática, mas pode também ser solicitado nas renovações presenciais.

Foram já entregues por correio, desde setembro de 2020, 1.335.566 cartões de cidadão, evitando deslocações aos balcões.

O Ministério da Justiça recorda ainda que os documentos cujo prazo tenha expirado a partir de dia 24 de fevereiro de 2020 deixaram de ser aceites como válidos desde o início deste ano.