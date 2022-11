Albufeiras a 60% da capacidade total

Joana Amorim Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Bacia do Lima quase duplica, em três semanas, volume de água armazenado. No Algarve, situação mantém-se crítica.

A precipitação que se tem feito sentir no país, em particular nas regiões Norte e Centro, tem permitido aumentar, de semana para semana, as reservas de água, com as albufeiras, na passada segunda-feira, a 60% da sua capacidade total. Com impactos significativos, nomeadamente, na bacia do Lima, enquanto a Sul as ribeiras do Barlavento e do Sotavento continuam em situação crítica. Já Espanha tem as suas albufeiras a 32,55%.

De acordo com o boletim desta semana da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), face à semana passada o volume armazenado subiu em sete bacias hidrográficas e desceu noutras sete. Sendo que, das 80 albufeiras monitorizadas, 26% tinham disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total. Destacando-se a bacia do Douro, nos 86,7%, com mais de metade das albufeiras acima dos 90%. Do lado espanhol, o Douro está a 33,58%.