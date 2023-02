Albuquerque para jovens na Madeira: "Se estão desempregados é por opção"

JN/Agências Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse esta quarta-feira que existe uma oferta de emprego "muito boa" na região autónoma para jovens com formação superior, sublinhando que o desemprego a esse nível só ocorre "por opção".

"Se estão desempregados é por opção, ou porque estão a fazer uma reciclagem nos conhecimentos, ou estão eventualmente a fazer outra coisa", declarou Miguel Albuquerque, para logo acrescentar: "Neste momento, todos os jovens qualificados têm uma base de oferta de emprego muito boa, não só aqui, como fora da Madeira."

Migue Albuquerque, que lidera o Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP, falava na abertura da IX Edição do Fórum da Empregabilidade, evento organizado pelo Observatório do Emprego e Formação Profissional da Universidade da Madeira (OE-UMa), que decorre no Campus Universitário da Penteada, no Funchal, até sexta-feira.

PUB

O Fórum da Empregabilidade conta com a presença de 16 empresas, que disponibilizam mais de 200 ofertas de trabalho/estágio, em diversas áreas, com destaque para as novas tecnologias.

"O evento é aberto à população, independentemente de serem estudantes, independentemente de terem formação superior ou não. É um evento que pretende abrir as portas da universidade a todo o mercado", disse Paulo Lobo, professor e presidente do Observatório do Emprego e Formação Profissional, explicando que na maior parte das vagas de trabalho/estágio é exigida formação superior, mas cerca de 20% não tem esse requisito.

Mostrar as oportunidades de trabalho disponibilizadas pelas empresas regionais e capacitar os jovens para a procura de emprego são objetivos do Fórum da Empregabilidade, que pretende também proporcionar oportunidades de contacto entre os jovens e o tecido empresarial, e dar a conhecer os vários programas e apoios ao emprego e ao empreendedorismo na região autónoma.