Alcance da rede Tiktok cativa cada vez mais políticos portugueses

Vários partidos e deputados em Portugal têm página no TIktok, conteúdos chegam a ter 130 milhões de visualizações. Ventura lidera pesquisas.

As redes sociais, indiscutivelmente uma das realidades deste século, "invadem" uma larga parte das nossas vidas e os políticos não são alheios à tendência, pelo que mantêm um olhar vigilante para, em devido tempo, as usarem em seu benefício. A mais recente é o Tiktok e, em Portugal, alguns dos seus conteúdos políticos ascendem a 130 milhões de visualizações, de acordo com os cálculos feitos por Paulo Rossas. O presidente da Lisbon Digital School diz que "a amplitude gratuita que estas plataformas oferecem" faz com que sejam uma tentação para os políticos.

André Ventura, líder do Chega, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Ricardo Batista Leite, deputado do PSD, Inês Sousa Real, do PAN, e Joana Mortágua, do BE, são alguns dos políticos que têm páginas próprias naquela rede de vídeos de 60 segundos que tem 2,83 milhões de utilizadores em Portugal.