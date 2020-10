Alegada ameaça de bomba aciona bombeiros para jantar do Chega em hotel no Porto

JN Hoje às 21:55 Facebook

Os Bombeiros Sapadores do Porto foram esta sexta-feira à noite chamados ao hotel Sheraton, no Porto, devido a uma ameaça de bomba, enquanto decorria um jantar-comício do partido Chega, com dezenas de pessoas.

O líder do Chega, André Ventura, está no hotel para participar no jantar-comício do partido.

Foram mobilizadas três viaturas com vários elementos dos bombeiros, que mal chegaram ao local foram abordados por responsáveis da unidade hoteleira que disseram que não foi acionado nenhum alarme e que tudo estava bem.

Passados uns minutos, os bombeiros desmobilizaram.

No local encontram-se ainda duas viaturas da PSP.