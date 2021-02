Alegre defende "liberdade de pensar" de Pedro Nuno Santos

Alexandra Figueira Ontem às 22:14 Facebook

O pingue-pongue entre apoiantes de António Costa e de Pedro Nuno Santos foi reforçado por Manuel Alegre. Num artigo no "Público" intitulado "Não ter medo de ser livre", o histórico socialista defende as opções do ministro das Infraestruturas, cuja "liberdade de pensar" quer ver assegurada.

Esta não foi a primeira vez que Manuel Alegre saiu em defesa de Pedro Nuno Santos, que tem liderado um bloco mais à esquerda dentro do Partido Socialista. Este domingo, secundou as posições do ministro das Infraestruturas e da Habitação, quer no apoio a Ana Gomes na corrida à presidência da República - que, lembra, não permitiu o segundo lugar a André Ventura -, quer na crítica à "tentação do regresso ao centrismo" que encontra no PS e que, "por toda a Europa, tem enfraquecido a esquerda democrática".

A adesão dos socialistas à geringonça, diz, foi apenas um "expediente táctico para manter o Governo", já que a "maioria dos dirigentes do PS sonha com o centrismo". As vozes divergentes, como a de Francisco Assis, lembra, embatem contra "o tempo de "respeitinho"" em que vive Portugal, sem "o hábito e o gosto do debate político e em que é arriscado ter ideias". É um "monolitismo" que, diz, "não é socialista" e que deve ser contrariado com "liberdade de pensar".

António Costa e Pedro Nuno Santos, em abril do ano passado, no Parlamento Foto: Gerardo Santos / Global Imagens

Nas presidenciais, afirma Alegre, o PS perdeu "por falta de comparência" e classifica como "estapafúrdia" a ideia de que a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa é, também, do PS. "A eleição de MRS é uma vitória dele próprio, pessoal e não partilhável".

NA vida interna do PS, recusa ser criticável a putativa intenção de Pedro Nuno Santos de concorrer ao cargo de secretário-geral do partido - "António Costa também não foi proibido de se candidatar contra António José Seguro", lembra - e afastou o argumento de que a pandemia torna a crítica interna inoportuna: "Sem liberdade nenhum projeto político tem sentido".

Pingue-pongue nas páginas dos jornais

O artigo de Manuel Alegre é o mais recente numa sucessão de posições públicas, começando pela de Pedro Nuno Santos, no "Público", no dia 31 de janeiro. Nesse primeiro artigo, o ministro das Infraestruturas voltou a lamentar que o Partido Socialista tenha decidido não apresentar um candidato próprio às eleições presidenciais do mês passado.

Se tivesse apoiado um candidato socialista, o partido "teria reforçado a polarização entre esquerda e direita e, com isso, a estabilidade da nossa democracia". Com o apoio subentendido a Marcelo Rebelo de Sousa, porém, "o PS contribuiu involuntariamente para a afirmação do candidato da extrema-direita".

A crítica pública à opção do secretário-geral do PS - o primeiro a declarar apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita à Autoeuropa, antes mesmo de o próprio anunciar a recandidatura - foi mal recebida entre os apoiantes de António Costa.

Uma semana depois, no Expresso, Augusto Santos Silva pediu um olhar "sereno" sobre os resultados das presidenciais e atacou quem prefere "proclamações dogmáticas" à "ação reformista". Pelo contrário, disse, são de louvar os "que apreciam o caminho feito de 2015 até à pandemia e sabem que a amplitude da presente crise exige o máximo empenho de todos, e não demagogias nem disrupções".

O ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros acrescentou que Marcelo Rebelo de Sousa foi o "único candidato que não fazia da campanha um exercício de crítica permanente ao Executivo". Ana Gomes, apoiada por Pedro Nuno Santos e Manuel Alegre, não se inibiu de criticar a governação de António Costa.

Vieira da Silva justifica apoio a Marcelo

Um dia depois do artigo de Santos Silva, o antigo ministro da Segurança Social, José Vieira da Silva, também veio a público defender o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa - o "melhor de todos os candidatos (...) pelo que foi o seu mandato e pela forma como se apresentou à eleição" - e criticar os "vários erros de análise e excessivas simplificações" de Pedro Nuno Santos.

Vieira da Silva recusa a "tradicional visão simplista de um país dividido entre um povo que só não é progressista e de esquerda por ignorância ou manipulação" e reconhece a "complexidade da sociedade contemporânea", que se traduz em posições de "centro, centro-esquerda ou centro-direita".

A "grande batalha política", diz o socialista, "trava-se na conquista cultural, ideológica e eleitoral desse que é, tantas vezes, um grupo social muito representativo". E a esquerda de que Vieira da Silva fala devia recusar "o extremismo populista e reacionário, que, final e infelizmente, ganhou voz em Portugal saído e alimentado por uma parte da direita portuguesa". Por isso, justifica, "recusar fazer parte dessa ampla maioria seria entregar, com ou sem segunda volta, um maior protagonismo à extrema-direita".

Congresso marcado para julho

A esgrima de argumentos entre apoiantes de António Costa e de Pedro Nuno Santos antecede o congresso do Partido Socialista, que já foi adiado duas vezes e está agora marcado para julho deste ano.

No congresso anterior, Pedro Nuno Santos apresentou uma moção (apoiada pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro) que o transformou num possível candidato à liderança do PS - a ponto de António Costa ter afirmado que não planeava "meter os papéis para a reforma".

Entretanto, a reunião magna dos socialistas esteve originalmente marcada para maio do ano passado. A pandemia ditou o seu adiamento e várias vozes socialistas - como Ana Gomes ou Francisco Assis - criticaram o novo agendamento: depois das eleições presidenciais. O próprio presidente do PS, Carlos César, disse na altura não querer que o congresso fosse "um debate sobre presidenciais". E admitiu que tivesse lugar no primeiro trimestre deste ano, ou seja, até março.

Mas também essa data foi adiada, de novo com respaldo na pandemia. O congresso está agora previsto para os dias 10 e 11 de julho. Além de lançar as eleições autárquicas, que decorrerão no final do ano, o cargo de secretário-geral vai a votos.