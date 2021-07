Alemanha levanta interdição de viagens com Portugal

Erika Nunes Hoje às 21:24 Facebook

País também eliminou obstáculos a viajantes do Reino Unido e da Índia, após ter constatado elevada prevalência da variante Delta da covid-19 dentro do próprio país.

A Alemanha levantou as interdições de viagens que tinha acionado há pouco mais de uma semana, para Portugal, Reino Unido e Índia, devido à preocupação com a expansão da variante Delta entre pacientes com covid-19, noticiou a AFP.

Já no final da semana passada, aquele país admitia rever a posição de interdição devido à progressão da variante Delta dentro da própria Alemanha. O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, disse, em conferência de imprensa, na passada quinta-feira, que as projeções preveem que, durante este mês, variante Delta do SARS-Cov-2 também terá uma incidência entre 70% a 80% na Alemanha.