Alemanha levanta proibição de voos a partir de Portugal

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informa esta sexta-feira que o governo alemão retirou Portugal da lista de "países com elevada incidência de mutações do coronavírus". Por isso, a "proibição de transporte" aplicada ao nosso país desde 30 de janeiro fica sem efeito a partir deste domingo, 14 de março.

Até agora, poucos podiam viajar para a Alemanha a partir de Portugal, com exceção dos cidadãos com residência naquele país, por exemplo, estando ainda sujeitos à realização de dois testes à covid-19 (chegada e partida) e ao cumprimento de quarentena.

O território português estava na lista de "países com elevada incidência de mutações do coronavírus" e desde 30 de janeiro, o transporte por "via ferroviária, rodoviária, marítima ou aérea" estava impedido.

As autoridades de saúde alemãs decidiram agora atualizar os dados e colocaram como "livres de risco" as regiões do Alentejo, Centro, Norte e os Açores.

Já a Madeira, Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve ficam classificadas como "de risco". Quem vier destas zonas de Portugal terá de ter um teste negativo à covid-19, 48 horas antes, e cumprir quarentena consoante as regras de cada Estado federado na Alemanha.

Estas regras não se aplicam a quem "apenas transite pela Alemanha, com destino a outro país", precisa o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.