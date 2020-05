Alerta amarelo devido a tempo quente para Aveiro, Braga, Leiria e Porto

JN/Agências Hoje às 13:49 Facebook

Quatro distritos do Norte e Centro do país estarão sob aviso amarelo entre terça e quarta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, informou, este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso, que tem validade entre as 10 horas de terça-feira e as 10 horas de quarta-feira, abrange os distritos de Leiria, Aveiro, Porto e Braga.

A meio da semana passada, o IPMA tinha alertado para uma subida de temperatura em Portugal continental acima do normal para o mês de maio.

Segundo as previsões, a temperatura máxima no interior do país pode chegar aos 35.ºC e no resto do território aos 30.ºC.

Em relação à temperatura mínima, de um modo geral, "terá valores entre 15.ºC e 18.ºC, mas a partir do fim de semana o território continental vai estar "sob influência de uma corrente de leste".