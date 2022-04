Alerta amarelo devido ao vento que traz de volta o tempo frio a Portugal

JN/Agências Hoje às 07:41, atualizado às 07:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém para terça e quarta-feira o aviso amarelo de vento para 10 distritos de Portugal continental, depois de um alerta para a mudança no estado do tempo para os próximos dias.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 00:00 de quarta-feira devido à previsão de vento forte do quadrante norte, temporariamente com rajadas da ordem de 70 quilómetros por hora (km/h) no litoral.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até às 18 horas desta terça-feira por causa do vento forte de nordeste, com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste.

Sob aviso amarelo estão também os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura. Este aviso para a ondulação vai estar em vigor entre as 12 horas desta terça-feira e e as 15 horas de quarta-feira.

Portugal continental registou desde segunda-feira uma mudança no estado do tempo com aumento de nebulosidade, descida gradual de temperatura, e vento forte no litoral oeste e nas terras altas até quarta-feira.

De acordo com a previsão do IPMA, poderá ocorrer precipitação fraca e dispersa em especial nas regiões Norte e Centro, eventualmente sob a forma de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, tornando-se mais frequente e intensa na generalidade do território a partir da tarde de quinta-feira e na sexta-feira.

A previsão do IPMA aponta igualmente para uma descida de forma acentuada até sexta-feira das temperaturas, em especial da máxima, da ordem dos 10 a 15 graus Celsius em alguns locais relativamente ao fim de semana da Páscoa.

PUB

"Assim, ir-se-á passar de temperaturas acima da média para valores significativamente abaixo da média", indica o instituto em comunicado.

As temperaturas máximas não deverão ultrapassar os 12 a 15 graus na generalidade do território, sendo ligeiramente superiores na costa sul do Algarve, e inferiores a 12 graus no interior Norte e Centro.

No que diz respeito às temperaturas mínimas, estão previstos valores entre 0 e 4 graus no interior Norte e Centro, onde poderá haver formação de gelo e geada.