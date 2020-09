Alerta na saúde mental: pedidos de ajuda sobem, SNS está "em esforço"

Catarina Silva Hoje às 09:02 Facebook

Os pedidos de ajuda nos centros de saúde, serviços de urgência e nas linhas do SNS24 e do INEM na área da saúde mental dispararam. São os efeitos da pandemia e as previsões apontam para um aumento ainda maior.

O SNS está a responder em esforço e enquanto o INEM já tem em curso um reforço de psicólogos, a DGS aguarda pelo aumento das equipas previsto no Orçamento do Estado. Ontem celebrou-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio.

"Já está a sentir-se um aumento de pedidos de consultas de psiquiatria, e da área da saúde mental de maneira geral. E vai agravar-se mais ainda. Além das questões diretamente relacionadas com a pandemia, vão começar a surgir reações por via das consequências socioeconómicas". Ana Matos Pires, do Programa Nacional para a Saúde Mental da DGS, acredita que os jovens afetados pelo desemprego, e os idosos devido ao isolamento serão os mais afetados. E para o SNS dar resposta, diz, é preciso reforço.