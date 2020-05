Alerta, prudentes, sem medo

Raquel Duarte Hoje às 09:17 Facebook

Twitter

Partilhar

As pessoas têm medo do que não conhecem e do que não conseguem controlar. A pandemia da covid-19 tem os dois ingredientes.

O conhecimento do perigo, a real perceção do risco, faz-nos mudar o comportamento e adaptar a uma nova realidade. Torna-nos prudentes. O conhecimento do risco, da forma de transmissão da covid-19 fez as pessoas ficarem em casa, cumprirem as regras de distanciamento físico, higienização das mãos, etiqueta respiratória e utilização de máscara em ambientes fechados.

Observamos a sociedade coesa em volta de um perigo real e conseguimos uma disciplina coletiva. Esse foi o segredo do nosso sucesso. Não houve medo, não houve pânico. Percebeu-se também que a chave para um comportamento prudente foi a boa informação. Num mundo em que a desinformação impera foi bom vermos os verdadeiros peritos e cientistas ocuparem o espaço informativo e explicarem de uma forma segura o que estava a acontecer. Foi eficaz e positivo. Pedirem-nos para ter calma nem sempre resulta e depende claramente de quem nos faz esse pedido. Foi fundamental o papel dos média neste processo. Uma população informada comporta-se com prudência face ao perigo.

Agora temos medo. Medo de enviar os nossos filhos para a escola, medo de ir a um restaurante, medo de ir às compras. O medo é paralisante e irracional. Os mesmos cientistas que nos disseram para ficar em casa, dizem-nos agora que podemos começar a sair, desde que se cumpram as regras que tão bem aprendemos nos últimos meses. Discutem o que abrir primeiro e a velocidade dessa abertura. Calculam riscos, estimam trajetórias e antecipam diferentes estratégias. O medo, contudo, assombra-nos. Não precisamos de ter medo, precisamos é de continuar a ser prudentes.

Com um horizonte temporal de 12 a 18 meses para uma vacina eficaz, temos de ter a perceção que o SARS-CoV-2 vai fazer parte das nossas vidas durante os próximos tempos e devemos estar preparados para um potencial ressurgimento sazonal. Não podemos ficar fechados para sempre, com medo, assim como também não podemos fazer de conta que tudo está resolvido.

A vida tem de recomeçar apesar do perigo e ameaça. É fundamental mantermo-nos ALERTA, prudentes, sem medo.

*Pneumologista