Alexandra Leitão conduz inquérito a fuga de informação da comissão da TAP

Deputada do PS foi indicada por Augusto Santos Silva e tem 15 dias para apresentar conclusões na comissão de inquérito à gestão política da TAP.

A deputada Alexandra Leitão (PS) foi escolhida por Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República (AR), para dirigir a investigação sumária à violação do sigilo de documentos entregues à comissão parlamentar de inquérito à gestão pública e à tutela política da TAP. A informação foi avançada pelo jornal "Expresso".

O despacho do presidente da AR foi assinado na segunda-feira e aponta a deputada, na qualidade de presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, como ​​​​​​​instrutora do inquérito sumário "tendo em vista avaliar o cumprimento das regras legais relativas a este tema e, ainda se for o caso, identificar situações passíveis de correção e de sanção, nos termos legais".

A ex-ministra da Administração Pública tem um prazo de 15 dias para a apresentação das conclusões à comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP.

Na base desta investigação está a divulgação em órgãos de comunicação social de documentos e comunicações trocadas entre membros do Governo e enviados à comissão de inquérito classificados como confidenciais. Deste lote constam trocas de mensagens relativas à marcação da reunião preparatória da primeira audição da presidente executiva da TAP sobre o caso Alexandra Reis, por iniciativa do Ministério das Infraestruturas. As notas colhidas nesta reunião pelo adjunto de João Galamba vieram a originar a exoneração de Frederico Pinheiro.