Alexandra Leitão critica Governo por contratar privado para fiscalizar preços

Alexandra Leitão, ex-ministra e atual deputada do PS, criticou a decisão do Governo de contratar uma entidade privada para fiscalizar os preços dos alimentos, que tinha sido anunciada pela ministra da Agricultura em entrevista ao JN e à TSF. A parlamentar entende que essa é uma função "do cerne da Administração Pública" e que, como tal, deveria ser desempenhada pela ASAE.

"Se vai ser contratada uma entidade privada para fiscalizar o IVA, eu não consigo perceber", afirmou Alexandra Leitão, este domingo, no programa "O Princípio da Incerteza", da CNN. A ex-ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública esclareceu que ainda não tinha ouvido as palavras da ministra Maria do Céu Antunes.

"Acho péssimo", prosseguiu Alexandra Leitão. "Externalizar a terceiros uma função que está no cerne das funções públicas, para mim, não faz sentido", acrescentou, questionando: "Para que é a ASAE?".

Também José Pacheco Pereira, outro dos comentadores do programa, considerou "péssimo" que se recorra a um privado nesta situação, defendendo igualmente que fosse a ASAE a fiscalizar os preços.

Já António Lobo Xavier, outro dos integrantes do painel, referiu que a entidade contratada pelo Governo servirá apenas para fornecer informações, já que "não pode fiscalizar nada". "Não há fiscalizações privadas a entrarem nos privados como ato de autoridade 'ad hoc'. Isso não existe", frisou.

No domingo, na entrevista ao JN e à TSF, a ministra da Agricultura tinha revelado que o Governo contratou, através de concurso internacional, "uma entidade que nos vai referenciar os preços ao consumidor dos últimos três anos e que vai atualizar a todo o tempo esses mesmos dados".

Alexandra Leitão lamentou ainda que o "início difícil" da legislatura não tenha permitido ao Governo chegar a esta altura com uma "robustez maior". A deputada considerou, no entanto, que o Executivo "está a retomar essa robustez".