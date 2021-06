Alfa que liga Lisboa a Guimarães está parado há 15 meses

Delfim Machado Ontem às 22:48 Facebook

Ligação foi suspensa com a pandemia. Os Verdes querem a reposição e Câmara diz ter garantias.

A ligação por Alfa Pendular Guimarães- -Lisboa está suspensa há 15 meses. O serviço inaugurado com festa rija em maio de 2016 ficou indisponível em março do ano passado devido à pandemia e, até agora, não foi reposto, ao contrário do que aconteceu com outras ligações.

Mariana Silva, eleita pela CDU na Assembleia Municipal de Guimarães, levou o assunto à sessão da passada sexta-feira, para lembrar que "passados 15 meses, o serviço ainda não foi reposto, privando os vimaranenses, os turistas e os estudantes de viajarem de forma segura, sustentável e rápida". Para a eleita da CDU, esta era uma ligação "que fazia a diferença e faz falta".