Algarve fecha escolas, isola 1300 alunos mas deixa ATL abertos

Marisa Rodrigues Hoje às 07:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 1300 alunos de 52 turmas de cinco concelhos do Algarve terão aulas em casa até ao fim do ano letivo. Pais e diretores surpreendidos com decisão à última hora.

A "grave situação" epidemiológica da covid-19 no Algarve motivou a suspensão do ensino presencial do 1.º e 2.º ciclos nas escolas de Faro, Loulé, Albufeira, Olhão e São Brás de Alportel. Mais de 1300 alunos de 52 turmas dos cinco concelhos estão em isolamento. Há 78 estudantes infetados com covid-19. No entanto, apesar do fecho das escolas, os centros de atividades de tempos livres (ATL) podem continuar a funcionar sem qualquer restrição.

A proposta de suspensão das atividades letivas presenciais "surge por parte dos meus colegas, autoridades de saúde locais, que começavam a sentir que, diariamente, estavam a enviar para casa, em isolamento profilático, várias turmas. Nalguns concelhos, como Albufeira e Loulé, eram quatro ou cinco turmas por dia", justificou, na segunda-feira, a delegada regional de saúde, Ana Cristina Guerreiro.