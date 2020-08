Algarve tem água apenas até ao final deste ano

Joana Amorim Hoje às 11:31 Facebook

Apesar da quebra de 9% no consumo, situação é crítica. Autoridades admitem cota a partir da qual água nas barragens é reservada ao abastecimento público.

O Algarve tem, neste momento, água apenas até dezembro. E a situação só não é pior porque, devido à pandemia, o consumo baixou 9%. Mas também porque o recurso à barragem do Funcho para abastecer as populações permitiu aumentar o volume em Odelouca.

A situação é ainda mais crítica no Sotavento. Em cima da mesa, sabe o JN, está uma medida que prevê que, a partir do momento que as albufeiras de Odeleite e Beliche atinjam determinada cota, a água aí captada só possa ser usada para abastecimento público.