Alguns beneficiários já devolveram apoio indevido

O Ministério da Segurança Social eliminou da base de dados "algumas pessoas" consideradas "vulneráveis" indevidamente, na sequência da devolução dos vales postais de 60 euros, atribuídos em abril e em julho, devido ao agravamento do custo de vida. O JN apurou, junto do Governo, que estas famílias já não tiveram direito à prestação de 240 euros, que está a ser paga desde 23 de dezembro.

"No pagamento anterior dos 60 euros, houve uma série de pessoas que se deslocaram à Segurança Social a perguntar a que se referia esse valor", explica a fonte do ministério. "Algumas nem sabiam que tinham a tarifa social de energia elétrica, pelo que houve devoluções de vales postais e já não recebem os 240 euros", assegura.

No total, vão beneficiar do apoio extraordinário um milhão e 37 mil famílias desfavorecidas, o que corresponde a um valor aproximado de 250 milhões de euros, informa a mesma fonte. Aquelas que tinham o IBAN registado na Segurança Social receberam, por transferência bancária, no dia 23. As restantes terão acesso a esse montante, até ao dia 31 de dezembro, através de vale postal.