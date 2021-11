Alho da Graciosa distinguido com Indicação Geográfica Protegida

Diana Cardoso Hoje às 16:37 Facebook

O "alho da Graciosa" cultivado na ilha da Graciosa, no arquipélago dos Açores, foi distinguido esta terça-feira pela Comissão Europeia com a denominação de Indicação Geográfica Protegida (IGP). Este produto português junta-se aos 228 protegidos pelos diferentes regimes de qualidade da União Europeia, como é exemplo o "Cabrito do Alentejo" e os "Ovos Moles de Aveiro".

O produto apresenta-se na forma de bolbos, no estado seco, de forma individual ou agrupados em réstias, cada um com diâmetro de, pelo menos, 3 cm. De acordo com as características enunciadas pela Comissão Europeia, tem um aroma de intensidade média/baixa e sabor intenso, muito agradável e com pouca persistência, devido às condições edafoclimáticas da ilha e aos cuidados prestados pelos produtores ao longo dos anos.

A sua composição química tem valores elevados de zinco (superiores a 7 mg/kg), ferro (superiores a 8 mg/kg), magnésio (superiores a 1790 mg/kg) e alicina (superiores a 3500 mg/kg), que confere ao "alho da Graciosa" características conservantes dos alimentos.

De acordo com o pedido submetido à Comissão Europeia, "devido às suas qualidades, os visitantes procuram com frequência especialidades gastronómicas que incluam o 'Alho da Graciosa' no seu tempero e confeção, como a famosa 'Molhanga' para acompanhar peixe fresco, o 'Molho à Pescador', a típica 'Linguiça da Graciosa' e 'Lapas grelhadas', o que faz dele um produto muito apreciado e usado por conceituados chefes de cozinha, não só devido ao seu sabor e aroma inconfundíveis, mas também às suas reconhecidas características como conservante alimentar, decorrentes da sua elevada concentração em alicina".

A ilha da Graciosa foi sempre conhecida como a "Terra do Alho", e este produto está representado no brasão da freguesia de São Mateus. A presença do produto remonta aos primeiros povoadores no início do século XV, devido às condições propícias ao seu cultivo. O "alho da Graciosa" tem sido melhorado, pois os produtores selecionam os melhores exemplares para propagação.

Este produto será acrescentado à lista de 1566 produtos que integram a base de dados eAmbrosia da Comissão, que contém o registo local das denominações dos produtos agrícolas e géneros alimentícios, vinhos, produtos vitivinícolas aromatizados e bebidas espirituosas registados e protegidos em toda a União Europeia. Estão registados 228 produtos portugueses, entre os quais 139 produtos agrícolas e géneros alimentícios.