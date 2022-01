"Aliança" laranja e liberal em Santa Catarina, no Porto

Hermana Cruz Hoje às 17:46 Facebook

Depois de ter dito que queria ser o "viagra" do PSD, a Iniciativa Liberal e os sociais-democratas cruzaram-se na Rua de Santa Catarina, no Porto. Um momento que levou muitos populares a gritarem: "Colaborem! Unam-se!". Contudo, o líder dos liberais, João Cotrim de Figueiredo, diz que só fala em alianças, depois de saber que mandato lhe foi dado pelos portugueses nas urnas.

Primeiro, os liberais cruzaram-se com uma pequena comitiva do PSD, junto à estação de São Bento, no Porto. Era um sinal do que viria a seguir, em pleno "coração" da cidade, quando liberais e sociais-democratas praticamente se fundiram na Rua de Santa Catarina, perante o entusiasmo de quem assistia.

Mas, antes, o líder da Iniciativa Liberal (IL) contou com um pequeno apoio do presidente da Câmara do Porto. Tal como fez como centrista Francisco Rodrigues dos Santos, o autarca Rui Moreira fez questão de fazer um pequeno percurso da arruada da IL, no Porto, ao lado de Cotrim de Figueiredo, como sinal de "agradecimento" pelo apoio dado nas autárquicas.

"Sou muito grato às forças políticas que me apoiaram. Tenho muita estima pela IL. Estou muito agradecido. É normal que venha", vincou o autarca Rui Moreira, depois de abraçar entusiasticamente o candidato Cotrim de Figueiredo.

Cinco minutos depois, o presidente da Câmara do Porto despedia-se da IL, no cruzamento da Rua de Passos Manuel com a Rua de Santa Catarina, onde as cores já eram outras. A meio, em frente ao centro comercial Via Catarina, era um mar laranja. Cotrim de Figueiredo fez um pequeno compasso de espera, cruzou-se com o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, que abraçou, e depois seguiu rumo a um destino que parecia certo: ser "engolido" pela mancha social-democrata

Não foi isso, porém, que aconteceu. Os sociais-democratas abriram alas e deixaram a comitiva liberal passar pelo seu meio, enquanto se ouvia: "Colaborem! Unam-se!". No fim, de novo Salvador Malheiro. E o ex-candidato à Câmara do Porto Álvaro Almeida. Mas nada do líder do PSD, Rui Rio.

Perante o "silêncio" social-democrata ao apelo de aliança gritado por populares em Santa Catarina, Cotrim de Figueiredo, que já disse que pretende ser o "viagra" de um Governo do PSD, não deu um acordo pós-eleitoral como certo, embora tenha passado a tarde, no Porto, a pedir um voto útil na IL.

"Os portugueses decidirão no domingo. Fiquei surpreendido com o calor da receção. Mas cada coisa na sua vez. Estar na rua é animador mas o que conta são os votos no dia 30", vincou o líder dos liberais, embora admita que, nestas legislativas, até os resultados dos círculos da emigração serão importantes: "Esses quatro mandatos podem fazer a diferença!".

Circunstâncias como essas tornam "mais difícil" definir-se previamente um acordo. "A IL não tentará negociar sem saber o mandato que leva dos portugueses", assegurou Cotrim de Figueiredo.

Os liberais estão, contudo, confiantes de que vão eleger mais deputados, incluindo no Porto. Por isso, Cotrim de Figueiredo prometeu que será criado na Invicta e em outras capitais de distrito onde a Il tenha deputados um gabinete parlamentar. "Para mostrarmos que o país não é só Lisboa", justificou.