Alice entrou em Medicina no ICBAS com 20 valores

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar teve a média de acesso no curso mais alta. Foi a primeira opção da jovem estudante de Penafiel.

Alice Lopes, 18 anos, sempre foi uma aluna "brilhante de cincos e vintes", conta a mãe, Susana. Mas a jovem de Penafiel só no 11.º ano decidiu que "se calhar seria interessante seguir Medicina", uma vez que gosta "de ajudar os outros". A aluna aplicada não só concretizou o seu sonho, como entrou da faculdade que queria, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no Porto, com média de 20 valores.

"E não entrou com 21 porque já não era preciso mais", diz, em jeito de graça, o diretor do ICBAS, Henrique Cyrne Carvalho, que não esconde a "enorme satisfação". A instituição teve a média de entrada mais alta num curso de Medicina desde 2004, registando "um ligeiro aumento de cinco centésimas". O último colocado entrou com 19,3 valores.