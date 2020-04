Alimentação em tempos de Covid-19

Raquel Duarte Hoje às 15:11 Facebook

A pneumologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho Raquel Duarte responde a algumas questões e deixa conselhos sobre a Covid-19.

Raquel Duarte, pneumologista Foto: André Gouveia / Global Imagens

É muito importante manter uma alimentação saudável neste período, garantindo um aporte nutricional e hidratação adequados (nem a mais, nem a menos). Para tal, é necessário que faça um correto planeamento das refeições. Isso vai também ajudá-lo a preparar a sua lista de compras de forma a garantir que vai ter os alimentos necessários em casa e reduzir as saídas para compras.

Vamos começar pela lista de compras!

Verifique primeiro que alimentos tem em casa, faça um plano de refeições. Faça uma lista dos alimentos que lhe faltam e compre apenas o que necessita - evite o consumo de alimentos que não têm interesse ou o desperdício. Tenha atenção às quantidades e ao tipo de alimentos que tem em casa - estar em casa pode predispor a um consumo exagerado de alimentos, muitas vezes de pouco interesse nutricional.

Como planear?

No seu plano deve constar sempre sopa e vegetais às refeições principais. Também não deve faltar a fruta (2-3 peças de fruta/dia por pessoa). E de resto, seguir a roda dos alimentos, nas suas proporções e variedades (cereais, laticínios, carne, peixe, ovos...). Comece por utilizar os alimentos frescos e aqueles cuja validade está a terminar. Prefira sempre os alimentos cozinhados. As frutas e legumes crus devem ser sempre lavados e descascados (não esquecer de lavar as mãos).

Que alimentos devo evitar e preferir?

Deve evitar sempre alimentos com elevado teor de sal, açúcar ou gordura, assim como o consumo de álcool ou refrigerantes. Deve dar preferência a alimentos com elevado valor nutricional, baixa densidade energética e com prazos de validade alargados. Os nutricionistas recomendam o consumo de fibra (fruta, vegetais - cozinhados ou sempre lavados e descascados - e de cereais integrais). E não esquecer a hidratação (água!).

E cozinhe - experimente novas receitas. Até vai descobrir que há um chef em si.

Por si. Pela sua família. Por Todos.