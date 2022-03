Alívio das restrições covid-19 desencadeia gripe fora de época

Hospitais com subida de casos há três semanas. Possível início do período epidémico, aponta INSA.

No ano passado nem se ouviu falar dela; este ano chega às portas da primavera. Há três semanas que os hospitais estão a reportar um aumento de casos de gripe, a maioria do tipo A, e o Instituto Ricardo Jorge admite que estamos num possível início do período epidémico. Esta gripe tardia, dizem os especialistas, está diretamente relacionada com o impacto da pandemia na circulação dos vírus respiratórios e com o recente alívio de restrições.

Está a acontecer por toda a Europa e não é necessariamente mais grave. Mas é totalmente fora do comum que o início da época gripal surja em março, mês em que tradicionalmente a circulação do vírus influenza está em queda.