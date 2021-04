Alívio nas máscaras para vacinados não é consensual

Ana Gaspar Hoje às 10:09 Facebook

A recomendação do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) no sentido de as pessoas vacinadas contra a covid-19 poderem deixar de usar máscara em contextos específicos levantou algumas reticências junto da comunidade médica, mas também há especialistas que a veem como um incentivo à vacinação.

Num documento emitido anteontem sobre o aligeiramento de algumas das medidas de combate à pandemia, à medida que a vacinação avança no espaço da União Europeia, o ECDC admite que, "quando indivíduos totalmente vacinados encontram outros indivíduos totalmente vacinados" ou quando "um indivíduo não vacinado ou indivíduos não vacinados da mesma família, ou bolha social, se encontram com indivíduos totalmente vacinados", se possam levantar restrições, como o distanciamento físico e o uso de máscara.

Na opinião de Henrique Cyrne Carvalho, presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP), "ainda é cedo" para avançar com este tipo de medidas. Do "ponto de vista do conhecimento científico, ainda não é clara a condição de transmissibilidade do vírus em pessoas vacinadas. Mesmo que não seja para se protegerem, devem ter a obrigação de proteger terceiros", explicou ao JN.