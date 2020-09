Almoços escolares podem ser servidos até às 15 horas

Emília Monteiro Hoje às 09:48 Facebook

O ano letivo arranca entre hoje e o final da semana, dependendo de cada escola. Certo é que nada será como dantes.

"Haverá escolas a servir almoços entre as 11 e as 15 horas porque é a única forma de conseguir que todos os alunos almocem na cantina e com as distâncias de segurança", disse ao JN Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

Para além do alargamento do horário do almoço, em muitas cantinas foram colocados separadores em acrílico nas mesas para refeição e aos alunos que só têm aulas durante a manhã, será fornecido o almoço em regime takeaway para que o comam em casa.