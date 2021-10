Alojamento estudantil com 86 milhões de euros em 2022

Joana Amorim Hoje às 08:55 Facebook

Orçamento de Estado prevê 1500 camas adicionais este ano letivo. Agência Erasmus+ vai gerir plano de construção de residências.

O Ministério da Ciência e Ensino Superior quer reforçar o financiamento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), garantindo um investimento de 86 milhões de euros no próximo ano. Esta é uma das cinco prioridades definidas por Manuel Heitor na proposta do Orçamento do Estado. Anunciando ainda, para o ano letivo em curso, 1500 camas adicionais, ficando agora a gestão e monitorização do PNAES a cargo da Agência Erasmus+.

Explique-se que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é o novo balão de oxigénio do plano de construção e requalificação de residências para os estudantes do Superior. No total, estão destinados 375 milhões, aguardando as instituições pela abertura dos avisos para perceber em que moldes será feito o financiamento. Recusando endividar-se, fazem depender de subvenções novas construções. Processo que, sabe o JN, está ainda negociações entre os ministérios das Finanças e Ensino Superior, podendo passar por um recurso ao Banco Europeu de Investimento.