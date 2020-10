Alojamento local acomoda pessoas sem vaga em abrigos

Tomás Guerreiro Hoje às 14:20 Facebook

A falta de vagas nos centros de acolhimento, devido às circunstâncias impostas pela Direção-Geral da Saúde por causa da covid-19, está a levar a Segurança Social a instalar temporariamente sem-abrigo em alojamentos locais. A ideia agrada aos proprietários por causa da quebra de receita do turismo.

Existem oito centros de alojamento de emergência social/CAES (cinco no Norte do país, um no Centro e dois na Grande Lisboa) e 29 acordos de cooperação para centros de alojamento temporário, que disponibilizam 900 camas. Os sem-abrigo são encaminhados pela SS e pela linha 144.