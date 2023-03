Alta velocidade e "cluster de turismo" na agenda da Galiza-Norte de Portugal

Plano de atividades da eurorregião para este ano contempla ainda a mobilidade académica, a colaboração empresarial em vários setores e a promoção dos caminhos de Santiago

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) da eurorregião Galiza - Norte de Portugal aprovou esta quinta-feira o seu plano de atividades e orçamento para este ano, que prevê entre outras medidas a criação de um "cluster de turismo transfronteiriço".

Numa reunião em Vigo, que contou com a presença da directora geral da administração local da Junta da Galiza, Natalia Prieto, e da vice-presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), Célia Ramos, foram aprovados seis compromissos no âmbito da cooperação transfronteiriça para este ano.

O estatuto do trabalhador transfronteiriço, "a melhoria urgente nas conexões ferroviárias, com a aposta no comboio de alta velocidade Vigo-Porto", mais mobilidade académica e colaboração em setores como automação, aeroespacial, biotecnologia marinha, e projetos de energias renováveis, com destaque para as eólicas marinhas, e promoção e divulgação dos caminhos de Santiago, são as principais áreas em foco.

De acordo com comunicado divulgado por aquele agrupamento, a assembleia e o conselho superior do AECT deliberaram "apostar no setor do turismo conjunto, tendo em vista conseguir, este ano, a materialização de um Clúster de Turismo Transfronteiriço".

Em cima da mesa estará ainda o "reforço da cooperação transfronteiriça entre as principais instituições de fronteira" e o incentivo à cultura na eurorregião, através da ampliação da aposta do projeto Nortear.