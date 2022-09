Alta velocidade entre Portugal e Espanha deve ser prioridade na Cimeira Ibérica

Guilherme Gonçalves Hoje às 16:43 Facebook

Com o aproximar da Cimeira Ibérica, a realizar-se em outubro em Viana do Castelo, a região da Galiza e norte de Portugal aponta as ligações ferroviárias de alta velocidade como uma prioridade a estar em cima da mesa para os dois países. O estatuto do trabalhador transfronteiriço, melhorias nas estradas e uma nova ciclovia na ponte que liga Salvaterra a Monção são outras das propostas defendidas.

Durante a visita do vice-presidente do governo autónomo da Galiza, Diego Calvo, à sede do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal (AECT), em Vigo, esta segunda-feira, foram dadas a conhecer as principais propostas que a região gostava de ver discutidas na Cimeira Ibérica, em Viana do Castelo.

Na reunião entre Diego Calvo e Nuno Almeida, diretor da AECT Galiza - Norte de Portugal, ficou estabelecido que a proposta da ligação ferroviária de alta velocidade entre Vigo, Porto e Lisboa vai ser a prioridade da região durante a próxima Cimeira Ibérica. Pela importância que a ligação tem para a região, a AECT espera "desenvolvimentos por parte do Governo de Lisboa, na modernização e eletrificação, bem como a construção da saída sul de Vigo". O agrupamento conta ainda com garantias do bom funcionamento do "Comboio Celta" que faz a ligação entre Vigo e o Porto.

Atualmente, não existem ainda ligações de alta velocidade entre Lisboa e Porto ou entre Porto e Vigo, mas o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Fernandes, já apontou o ano de 2028 como o prazo de conclusão destas ligações ferroviárias.

Durante este mês de setembro, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vai reunir com a sua homóloga espanhola, Raquel Sánchez, para debater a retoma da circulação do comboio noturno Lusitânia (Lisboa-Madrid), interrompida durante a pandemia. Os ministros encarregues da pasta das ferrovias ibéricas vão ainda aproveitar o encontro para discutir as ligações de alta velocidade entre os dois países a concretizar ao longo desta década.

Estatuto do trabalhador transfronteiriço

A elaboração do Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço entre Portugal e Espanha, entendido como prioritário na passada Cimeira Ibérica realizada em 2021 na cidade de Trujillo, Espanha, é ainda um ponto em que as duas entidades esperam desenvolvimentos. A medida tida como prioritária na cimeira do ano passado está enquadrada na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço e promove a melhoria nas condições de trabalho de todos os trabalhadores que se deslocam diariamente entre Portugal e Espanha.

Ainda no âmbito das ligações entre Portugal e Espanha, a AECT sublinhou também a importância de fomentar a conexão por estrada entre o noroeste português e a Galiza por Macedo de Cavaleiros, atravessando Vinhais até à Gudiña, em Ourense. Para além desta, é proposto um acordo entre os dois países para melhorar a autoestrada entre Celanova e a fronteira portuguesa e a construção de uma ciclovia na ponte internacional na Eurocidade Salvaterra - Monção.