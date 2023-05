Alterações à Lei do Tabaco alarmam grossistas e postos de combustível

Inês Schreck Hoje às 07:27 Facebook

Medida para restringir locais de venda e máquinas a partir de 2025 vista como "discriminatória". Associações dizem que pode pôr em causa milhares de empregos. Bares e discotecas não anteveem prejuízos.

As alterações que o Governo pretende introduzir à Lei do Tabaco, reduzindo significativamente os locais de venda e apertando as regras ao consumo no exterior, estão a provocar reações diversas. Enquanto do lado da Saúde até se pedem medidas mais agressivas, nos setores do tabaco e dos revendedores de combustíveis caiu que nem uma bomba a medida que prevê, em 2025, a proibição da venda direta e das máquinas de tabaco na maior parte dos estabelecimentos. Já os bares e discotecas não anteveem prejuízos de maior.

Como o JN noticiou ontem, o Governo vai aprovar hoje em Conselho de Ministros uma proposta de lei que transpõe para a legislação nacional uma diretiva europeia que equipara os produtos do tabaco aquecido ao tabaco tradicional, no que respeita ao sabor, cheiro e advertências, e junta-lhe um pacote de medidas para combater o tabagismo. Entre as propostas - que ainda terão de ser aprovadas no Parlamento - as que restringem os locais de venda de tabaco às tabacarias e aeroportos são as que estão a suscitar mais controvérsia.