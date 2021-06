Altice garante que ainda não existe acordo pelo SIRESP

Zulay Costa Hoje às 09:03 Facebook

Governo avança que rede de emergência vai manter-se em funcionamento, mas empresa mostra-se preocupada.

A Altice está preocupada com o futuro do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), já que o contrato com o Estado termina a 1 de julho e, depois dessa data a empresa, não poderá prestar serviços. Ministério da Administração Interna assegura que a rede vai continuar a funcionar.

O presidente da Altice, Alexandre Fonseca, disse, na quarta-feira, que a empresa "tem feito tudo, em tempo, para garantir a continuidade dos serviços da rede SIRESP", mas não existem condições para manter esses serviços "se não houver um enquadramento jurídico ou contratual". Em causa está a assinatura de uma prorrogação do contrato com o Estado, para operar o sistema por mais 18 meses, que ainda não aconteceu.