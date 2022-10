Alto Minho prepara "salto" alavancado pelos milhões dos fundos estruturais

Estratégia de desenvolvimento da região foi debatida, esta terça-feira, em Caminha, por atores envolvidos no planeamento e especialistas de várias áreas

O Alto Minho está na corrida aos fundos estruturais para dar "um salto" no desenvolvimento da região. Num momento tido como sendo "de concentração de recursos sem paralelo", os dez municípios do distrito de Viana do Castelo que desenham geograficamente o território altominhoto preparam o seu plano de ação, tendo em vista a captação de investimentos do bolo de milhares de milhões de euros, disponível até ao final desta década.

O futuro da região alavancado pelo próximo período de programação foi esta terça-feira alvo de discussão em Caminha, na conferência "Alto Minho 2030- Desafios, oportunidades e perspetivas", que contou com os contributos de atores envolvidos no processo de planeamento e de especialistas, com raízes ou ligações ao Alto Minho, em áreas de atuação como a aeroespacial, medicina molecular e marketing. O debate foi moderado pelo diretor-adjunto do JN, Pedro Ivo Carvalho.