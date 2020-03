Aluna de Mesão Frio internada com suspeita de infeção por coronavírus

Eduardo Pinto Hoje às 18:51 Facebook

Uma aluna da Escola Secundária de Mesão Frio foi internada, esta segunda-feira, no Hospital de São João, no Porto, por suspeitas de estar infetada com o novo coronavírus, depois de uma viagem que incluiu uma visita a Milão, na Itália.

A jovem, de 16 anos, que frequenta o 10.º ano de escolaridade, chegou no passado sábado a Mesão Frio, no distrito de Vila Real, após uma viagem a Genebra, na Suíça. O itinerário incluiu uma passagem por França, onde se encontrou com algumas primas, depois da qual todas seguiram para Milão, Itália, o país europeu com mais casos de infeção por Covid-19.

O JN apurou que, apesar de sentir dores de garganta, ter febre e diarreia, a aluna foi à escola esta segunda-feira de manhã. Mal a situação foi detetada, ficou isolada numa sala do estabelecimento de ensino até o INEM a transportar para o Hospital de São João, no Porto.

Entretanto, a direção da Escola Secundária de Mesão Frio decidiu enviar para casa todos os colegas de turma da jovem.

A família da jovem, soube o JN, está a aguardar com expectativa os resultados das análises que estão a ser efetuadas no Hospital de São João.