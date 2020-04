Aluna recebe computador após notícia do JN

Sofia Cristino Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Poças já não ia ao escritório há mais de um mês. A notícia publicada esta segunda-feira no JN, a dar conta de uma adolescente, na freguesia de Carnide em Lisboa, sem computador para assistir às aulas à distância, levou-o a sair de casa depois de semanas de confinamento social.

"As aulas arrancaram hoje e, podendo entregar já o computador, porquê esperar? Não faz sentido ela não estar a acompanhar as aulas como os outros. Moro em Oeiras e a família da estudante em Carnide, é perto", prontificou-se logo.

Tal como o JN noticiou, Ana Margarida Lima, 14 anos, aluna do 6.º ano da Escola Básica de São Vicente, em Lisboa, não tem computador para assistir às aulas à distância. A mãe, com cancro da mama, e o avô, hipertenso e diabético, confessaram que passavam fome para que a filha e neta não tivesse dificuldades. Apesar das adversidades, o avô Orlando Lima conseguiu instalar internet em casa. "Fiz este esforço, por conselho da escola, para ver se ela fazia a escola. Agora, só falta o computador", disse.

Um dia depois, sensibilizado, Gonçalo Poças achou que não havia mais tempo a perder. "Assim que vi a notícia pensei que, havendo recursos disponíveis na minha empresa, não fazia sentido uma adolescente, além de todas as dificuldades que já tem, ficar impossibilitada de acompanhar as aulas por não ter um computador", diz.

O gerente do site Descontos.pt tem "bastante material informático" disponível na sua empresa, mas está disposto a comprar um computador novo. "Vou ver se há algum em condições no escritório, se não rapidamente vou comprar um. Hoje em dia, conseguimos adquirir um computador com a qualidade necessária para o trabalho que está a ser exigido por menos de um ordenado mínimo nacional. E não me faz diferença no meu orçamento", explicou esta tarde.

Gonçalo Poças, que entregará o computador a Ana Margarida Lima pelas 18.00 horas desta terça-feira, diz que "infelizmente" a notícia não o surpreendeu. "Estou perfeitamente por dentro das dificuldades que muitas famílias têm em Portugal. Entre comprar alimentos e um computador a escolha é óbvia para quem não tem capacidade financeira", observa.