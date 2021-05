Alunos brilhantes que não nasceram em "berço de ouro"

João Paulo Costa Hoje às 00:01 Facebook

"Não são filhos de doutores e engenheiros e não têm explicações ou andam em escolas de línguas, como acontece com muitos jovens nas cidades. São filhos de operários, pescadores e agricultores que trabalham bastante, com o apoio dos professores, para poderem ter as notas que têm".

É o diretor da Secundária da Murtosa, Manuel Arcêncio, que define os seus alunos de fibra que, não nascendo em "berço de ouro", fizeram da escola a quarta melhor pública do país nos últimos exames de Português do 12.º ano.

Foram poucos mas bons. Dezoito fizeram o exame de Português, com notas que oscilaram entre os 15 e os 19. Manuel não lhe quer chamar "tropa de elite" porque de elite, diz, "não têm nada", mas a expressão faz sentido por não refletir a realidade total da escola, que tem 700 alunos, entre o 5.º e o 12.º ano.