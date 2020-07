Alunos com três máscaras sociais no início das aulas

Alexandra Inácio Hoje às 08:57 Facebook

Alunos, professores e funcionários receberão três máscaras sociais. As escolas já têm orientação para fazerem as encomendas. O Governo prevê gastar sete milhões no 1.º período.

Cada aluno, professor, funcionário ou técnico especializado dos cerca de 800 agrupamentos de escolas públicas vai receber um "kit" com três máscaras sociais para usarem no 1.º período. O Ministério da Educação prevê gastar cerca de sete milhões de euros nesta primeira compra.

O equipamento de proteção individual vai fazer parte da lista de material escolar obrigatório do próximo ano e a partir do 5.º ano, nenhum aluno entra na escola sem máscara, garante o presidente da Associação de Diretores (ANDAEP).