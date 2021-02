Alunos continuam sem saber quantos exames vão fazer

Alexandra Inácio Hoje às 11:03 Facebook

Provas do Secundário serão em julho e setembro. Aferições de Educação Física e de Expressões do 2.º ano foram suspensas.

Os exames foram adiados para julho e setembro, as provas de aferição de Educação Física e de Expressão Plástica do 2.º ano, marcadas para maio, foram canceladas. Os alunos do Secundário continuam sem saber quantos exames vão ter de fazer este ano ou como irão calcular a média. Os membros da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) reúnem-se segunda-feira para decidir os critérios de acesso. O calendário das candidaturas também ainda não foi publicado.

O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) e a Federação Nacional de Professores (Fenprof) defendem a suspensão das restantes sete provas de aferição e das provas do 9.º ano, tal como no ano passado. "Não faz sentido nenhum fazer provas de aferição neste contexto absolutamente extraordinário. E também seria de bom senso este ano não voltar a haver provas do 9.º ano", defende Manuel Pereira (ANDE).